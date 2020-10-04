Adıyaman'da 173 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da son iki günde 173 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|04 Ekim 2020 13:55
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Adıyaman'da son iki günde 173 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki son iki günde 173 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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