Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya Güllüce'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya Güllüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

'GÜNAYDIN AŞKIM' DİYE MESAJ GÖNDERMİŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya Güllüce'nin bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K. ile hala görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Abdullah K.'nin, Hülya Güllüce'ye saat 08.00'de 'Günaydın aşkım' diye mesaj gönderdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Abdullah K.'nin yakalanması için apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sabah Hülya Güllüce'nin evinden çıktıktan sonra 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki kendisine ait evine gittiğini belirledi. Yapılan baskında Abdullah K., yakalanarak, emniyete götürüldü. Hülya Güllüce'nin cansız bedeni ise polisin incelemesinin ardından otopsi çin Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALDATILDIĞI ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce'nin (39) cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah K.'nin ise ilk ifadesinde, kendisini aldattığı şüphesiyle Güllüce'yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

AĞABEYİ: KIZI İÇİN SABREDİYORDU

Adana Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Hülya Güllüce'nin ağabeyi Ünal Güllüce ise kadın cinayetlerinin durması için idam cezası istediklerini belirterek, "Kadın cinayetleri çözülecek gibi değil. Bir süredir birlikte yaşıyorlardı, aralarında sorunlar vardı. Ayrılmak istiyordu ancak kızı için sabrediyordu" diye konuştu.

Hülya Güllüce'nin cenazesinin, yarın otopsinin ardından morgdan alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.