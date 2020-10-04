Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı
|04 Ekim 2020 19:19
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 4 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.
Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54
|Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56
|ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 22:42
|ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
03 Ekim 2020 22:03
|3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
|Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
|'Hastalığı iki kez geçiren meslektaşlarımız oldu'
03 Ekim 2020 18:15
|Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 17:14
|Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16
|Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
02 Ekim 2020 19:51