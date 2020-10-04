1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
 04 Ekim 2020 19:19
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.' ifadelerini kullandı.

COVID-19 Durum Günlük Raporu

01.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

02.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

03.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54		 Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56
ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 22:42		 ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
03 Ekim 2020 22:03
3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44		 Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
03 Ekim 2020 19:06
'Hastalığı iki kez geçiren meslektaşlarımız oldu'
03 Ekim 2020 18:15		 Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
03 Ekim 2020 17:14
Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için 'misafir izolasyon odası'
02 Ekim 2020 20:16		 Bugün iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla
02 Ekim 2020 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:39 - Maltepe'de evleri yapılmayan ailelerden çadırlı eylem20:37 - İkinci el otomobil pazarında yoğunluk20:30 - Türkiye'den Fransa'nın 'Ayrılıkçılıkla Mücadele' yasa tasarısına yönelik açıklama19:57 - Çocuklarını döven vicdansız baba tutuklandı19:56 - İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi19:54 - Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
19:49 - Drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı19:20 - 'Genç Çiftçi Projesi' sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu19:19 - Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı19:16 - Serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu19:15 - Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza18:29 - Şanlıurfa'da apartman çatısında halaya ceza
18:25 - Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya toprağa verildi18:19 - Beşiktaş kazanmayı unuttu18:11 - Fatma Şahin, maymunun taşlı saldırısına uğradı17:46 - '3 bin 798 TSK personeli hakkında adli ve idari süreç sürüyor'17:43 - Suudi Arabistan'da 6 ay sonra umre heyecanı
17:37 - Çok az kişi biliyor... İşte İstanbul'un ıssız adası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Çocuklarını döven vicdansız baba tutuklandı
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bu yıl en çok bu otomobiller satıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiçbir yere ait olmama hissi 3
varlık fonu 1
ötzi 1
Rekabetçi Sektörler Programı 1
Döviz Kredisi 1
Aynular 1
Gayrı Sıhhi Müessese 1
Fizibilite 1
kadel 1
E-İhracat 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam