Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti daha kurtardı
|04 Ekim 2020 15:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardığını bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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