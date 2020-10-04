OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.
|04 Ekim 2020 15:42
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.
OGM'den yapılan açıklamada, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Orman İşletme Şefliği bölgesi Dereli Mahallesi mevkisinde saat 13.30'da orman yangını çıktığı kaydedildi.
"Yangının kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği" aktarılan açıklamada, bu çalışmalar için 1 helikopter ve 10 arazözün bölgeye sevk edildiği belirtildi.
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