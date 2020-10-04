1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.
 04 Ekim 2020 15:42
+Aa- Yazdır
OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.

OGM'den yapılan açıklamada, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Orman İşletme Şefliği bölgesi Dereli Mahallesi mevkisinde saat 13.30'da orman yangını çıktığı kaydedildi.

"Yangının kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği" aktarılan açıklamada, bu çalışmalar için 1 helikopter ve 10 arazözün bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gölün suyu çekildi; 1500 yıllık baraj hattı ortaya çıktı
04 Ekim 2020 15:36		 Meteorolojiden iki ile kuvvetli yağış uyarısı
04 Ekim 2020 13:42
Bakanlık talimat verdi, 2 bin yıllık lahit hemen kaldırıldı
04 Ekim 2020 13:28		 Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
04 Ekim 2020 13:25
Tamirci 'geri vitesli ve 3 tekerlekli motosiklet' yaptı
04 Ekim 2020 12:21		 Çiçek Adası'nın 17 yıllık sakinleri bugüne kadar grip bile olmadı
04 Ekim 2020 10:55
Filyasyon ekibinde yer alan taksici esnafına destek ödemelerine başlandı
04 Ekim 2020 10:48		 Vakaları sıfırlanan ilçede, yeni vakalar görüldü
04 Ekim 2020 10:43
Ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada
04 Ekim 2020 10:08		 Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu
03 Ekim 2020 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Bahçeli: Ermenistan zalimdir, döktüğü kanda boğulmalıdır16:07 - Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,3 milyon lira ödendi15:59 - Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi15:49 - Öğretmenler Anadolu masallarını çocuklar için seslendiriyor15:42 - OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama15:41 - Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti daha kurtardı
15:37 - Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu15:36 - Gölün suyu çekildi; 1500 yıllık baraj hattı ortaya çıktı15:34 - İstanbul Barosu'ndan o karar için iptal başvurusu15:30 - NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı14:52 - Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu14:41 - 600 yıllık tarihi hamamın kubbe kurşunları çalındı
14:32 - Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı14:26 - Cani baba, çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınladı14:25 - TOGG'un üretileceği fabrikada çalışmalar devam ediyor14:18 - Aracıyla mezarlığa uçtu, 6 mezar zarar gördü14:13 - Dışişleri'nden Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki
13:58 - Domuz avında vurulan köy korucusu hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
2 haftaya kadar yeni müjde
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
İlaç firmaları 'PES' dedirtti... Eczane ve depoda ilaç yok
İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
Danıştay'dan postacıları üzecek 'otobüs' kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tirsi 1
Futhark Alfabesi 1
Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmayan tek İyi Partili 1
kooperatif 1
turba 1
Cemaziyelevvel 2
oem 1
Çevre Düzeni Planı 1
turancılık 1
winter is coming 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam