Öğretmenler Anadolu masallarını çocuklar için seslendiriyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde evlerinden uzaktan eğitim gören öğrencilerin motivasyonun arttırılması amacı ile başlatılan proje kapsamında öğretmenler kamera karşısına geçerek Anadolu masallarını öğrenciler için seslendiriyor.

Düzce'de uzaktan eğitim alan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacı ile çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Masal okulu" projesi kapsamında öğretmenler Düzce Hürriyet Ortaokulunda kurulan stüdyoda masalları kamera karşısında çocuklar için okunuyor. "Düzce Masal Okulu"nun masallarını izlemek isteyen öğrenciler, hazırlanan masallara proje kapsamında açılan sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Projede görev alan ve masal anlatımlarının çekiminden sorumlu Hürriyet Ortaokulu İngilizce Öğretmeni İpek Çakmak Yılmaz, Anadolu masallarını öğrencilere ulaştırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bu projedeki amacımız, milletimizin kültürel birikimini ortak değerlerini, ülkemize ait motifleri nesilden nesile aktarabilmek, çocuklarımızın okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini geliştirebilmek amacı ile başladı. Masal anlatımı esnasında çocukların bütün zihinsel faaliyetleri harekete geçer. Okudukları ve dinledikleri masallardaki karakterler vasıtası ile Hayal güçleri gelişir ve iyiyi kötüyü ve doğruyu anlarlar. Hayattan ders çıkarmayı öğrenirler" dedi.

"Pandemi sürecinde projeyi başlattık"

Korona virüs sürecinde başlattıkları projenin çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "Projemiz pandemi sürecinde başladı. Özellikle çocuklarımızın evde kaldığı bu dönemde evde çok fazla zaman geçirdikleri süreç içerisinde en azından ekrandaki geçirdikleri zamanı olumluya çevirebilmek adına bu projeye başladık. Çocuklar bu masalları çok zevkle dinliyorlar. Benim oğlum aynı masalı da sürekli dinlemek istiyor. Çok hoşuna gidiyor, arkada onlara uygun güzel görseller oluşturuyoruz montaj aşamasında. Çok hoşlarına gidiyor ve severek izliyorlar" diye konuştu.

"Bilim kurgu filmlerinde kullanılan teknolojiyi eğitimde kullanıyoruz"

Bilim kurgu ve fantastik filmlerde görülen yeşil ekran teknolojisi ile masalları hazırladıklarını dile getiren Yılmaz, "Yeşil ekran teknolojisini kullanıyoruz. Son senelerde çok revaçta olan özellikle fantastik ve bilim kurgu filmlerinde çok sıklıkla ve yoğunlukla gördüğümüz bir teknik bu. Ama son birkaç yıldır eğitimde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı ve çok güzel ders içerikleri oluşturulabiliyor. Dolayısı ile yeşil ekran tekniğini kullanıyoruz. Arka plan ve ön planı birbirinden ayırıp masalla ilgili görseller arkaya ekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocukların özlem duyduğu masallardı"

Projeye masal anlatarak destek veren Dipsizgöl Köyü İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Dicle Say ise, "Bu projeye katılmak beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü masal okuma etkinliğini çok sık kullanan bir öğretmenim sınıfımda. Zaten benim öğrencilerim uzaktan eğitim sürecinde en çok özlediğiniz nedir diye sorduğumda masal okumayı söylediler. Masalları birbirimize anlatıyorduk, onu canlandırıyorduk. Güzel oluyordu dediler. En çok özlem duydukları buydu uzaktan eğitim sürecinde. Bana bu proje için teklif geldiğinde çok sevindim. Onların beni izlerken nasıl mutlu olabileceklerini tahmin ettim. Severek katıldım ve gerçekten çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır öğrencilerimizden ayrıyız. Bu süreçte onların yanında olduğumuzu bir nebzede olsa hissettirebiliyoruz. Ben çocuklarımın beni izleyerek özlem gidereceğini düşünüyorum. Zaten ben masal anlatırken çok keyifli dinliyorlardı. Bu uzak kaldığımız süreçte etkinliği gerçekleştiremedik ama bu proje sayesinde hepsinin evine konuk olup bu masalı anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"Masallar çocukların gelişimi için çok olumlu"

Masalların çocuklar için çok faydalı olduğuna dikkat çeken Say, "Masalın çocukların gelişimi üzerinde çok olumlu etkiler oluşturduğunu hepimiz biliyoruz ama biz öğretmenler bunu yakinen takip edebiliyoruz. Ben masalı anlatıyordum. Onların bu masalı tekrar anlatmalarını yada canlandırmalarını istiyordum. Bazen karakterleri masaldan çıkartıp başka karakterler ekliyorduk. Masalın sonunu ve başını değiştiriyorduk. Bu şekilde onların hayal dünyalarını çok fazla geliştiriyoruz. Hayal güçlerini kullanmak için çok güzel bir fırsat veriyoruz ve harika şeyler ortaya çıkıyor. Bunu herkesin denemesini isterim" dedi.