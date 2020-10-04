Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
Türkiye ile Yunanistan arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
|04 Ekim 2020 15:59
|+Aa- Yazdır
Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahında yapılması planlanan koordinasyon toplantısı teknik nedenlerle ertelendi.
Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının yarın NATO Karargahında yapılması planlanıyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantı teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli: Ermenistan zalimdir, döktüğü kanda boğulmalıdır
04 Ekim 2020 16:09
|Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
04 Ekim 2020 15:37
|Dışişleri'nden Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısına tepki
04 Ekim 2020 14:13
|İbrahim Kalın'dan Suriye uyarısı: Her an müdahale gelebilir
04 Ekim 2020 13:32
|Dışişleri Bakanlığından, İsrail'e yerleşim inşa planı tepkisi
04 Ekim 2020 12:04
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
04 Ekim 2020 11:30
|Yunanistan'ın 'NAVTEX' oyunu: Çözüm masasını sabote ediyor
04 Ekim 2020 09:54
|Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
04 Ekim 2020 08:14
|Türk dünyasına yardım harekatı başlatıyoruz
04 Ekim 2020 07:39
|2 haftaya kadar yeni müjde
04 Ekim 2020 07:28