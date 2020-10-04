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Akıllı tarımda yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında, Bakan Pakdemirli'nin de katılımıyla "Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi" iş birliği protokolü imzalanacak.
 04 Ekim 2020 17:13
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Akıllı tarımda yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında yarın imzalanacak "Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi" iş birliği protokolüyle akıllı tarımda yeni bir dönem başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 15 Ocak'ta imzalanan iş birliği protokolünün ardından üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi ile akıllı tarım uygulamalarının geliştirilerek altyapının oluşturulmasına ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle personel, öğrenci ve çiftçilere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri verilmesine yönelik protokol düzenlendi.

Protokol kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik Türk tarım tarihi açısından büyük öneme sahip olan ve Türk tarım tarihinin bir özeti olarak görülen Gebze Teknik Üniversitesi ve Bakanlığın Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün birlikte bulunduğu yerleşke seçildi.

Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak 1943'te eğitim hayatına başlayan yerleşkede binlerce genç, tarım alanında uygulamalı eğitim gördü. 1992'de kurulan üniversite ise 30 yıldır Türkiye'ye farklı alanlarda yetişmiş insan kazandırmaya devam ediyor.

Protokolle bahçıvanlık konusunda eğitime başlayan, daha sonra ortaokul ve lise düzeyinde yatılı olarak tarım ve ev ekonomisi konusunda eğitim veren yerleşke, drone, sensör ve doku kültürü gibi akıllı tarım tekniklerini kullanarak hem uygulama yapan hem de eğitim veren bir merkeze dönüştürülecek.

Tarımda teknoloji daha güçlü kullanılacak

"Akıllı tarım" konusunda başlatılan bu çalışma, tarımdaki teknolojik ve dijital dönüşümün başlangıcı olacak. Bu başlangıcın ilk adımı ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla yarın Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışında imzalanacak protokolle atılacak.

Pakdemirli, akademik yıl açılışı kapsamında "Dijital Tarım, Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi Açılış Dersi" de verecek. Pakdemirli, ayrıca "Led Destekli Dikey Tarım Üretim Alanları"nın tanıtımını gerçekleştirecek.

Dikey tarım alanıyla birim alandan katlı sistemler kullanarak 500 metrekare alandan 10 dekarlık üretim gerçekleştirilebiliyor.

Akıllı tarım alanlarının oluşturulmasıyla tarımda yeni dönem başlayacak ve teknoloji daha güçlü kullanılacak. Yeni dönemde tarım sektörünün gelişme alanı, yapay zeka, tarımsal teknolojiler ve dijitalleşmeyi içerecek.
Anadolu Ajansı
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