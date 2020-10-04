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İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama

Beyoğlu Belediyesi'nden İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Belediyecilikte hizmet esastır. Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi, belediye hizmetleri için bir iş planınız var mı, yoksa İBB'nin sorumluluğunda sadece simit tezgahları mı var" ifadeleri yer aldı.
 04 Ekim 2020 17:32
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İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama

Beyoğlu Belediyesi'nden İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Belediyecilikte hizmet esastır. Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi, belediye hizmetleri için bir iş planınız var mı, yoksa İBB'nin sorumluluğunda sadece simit tezgahları mı var" ifadeleri yer aldı.

Beyoğlu Belediyesinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan simitçi tezgahlarının İBB'nin tarafından kaldırmasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 25 yıldır Taksim ve İstiklal Caddesi'ne hizmetlerin ilçe belediyesi tarafından yapıldığı hatırlatılarak, "Çöpler Beyoğlu Belediyesi ekiplerince toplanıyor, sokaklar süpürülüyor, temiz bir Beyoğlu için ekipler 7/24 çalışıyor. Güvenlik ve asayiş yine Beyoğlu Belediyesi ekiplerince sağlanıyor, zabıta görevini aksatmadan sürdürüyor. Bu kalabalık ilçede vatandaşların yeşille kucaklaşması için çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma için de Beyoğlu Belediyesi ekipleri hizmet veriyor. Tabelalar dikiliyor, müzik durakları konuluyor. Rengarenk bir İstiklal Caddesi için ışıklandırma yapılması da Beyoğlu Belediyesinin önemli bir diğer hizmeti. Şimdi siz ana arter bahanesini öne sürerek simitçi ve kestane tezgahlarını kaldırıyorsunuz. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sormak istiyoruz; 'Hizmeti devraldığınız 15 aydan bu yana İBB olarak İstiklal Caddesi'nde temizlik ve çöp toplamayı neden üstlenmediniz? Zabıtanın görev ve sorumluluklarını neden almak istemediniz? Ağaçlandırma ve ışıklandırma için neden hiçbir şey yapmadınız? Belediyecilikten anladığınız simitçi tezgahlarına göz dikmek mi? Hizmet anlayışınız sadece 16 simit tezgahını kaldırmaktan mı ibaret? Belediye hizmetleri için bir iş planınız var mı? Yoksa İBB'nin sorumluluğunda sadece simit tezgahları mı var?" denildi.

"Belediyecilikte hizmet esastır"

Açıklamanın devamında ise, "Daha önce pandemi sürecinde de vatandaşın temizlik ve hijyen için hizmet almasının önünde de yine İBB olarak siz durmuştunuz. Taksim ve Beyoğlu'nda maske ve dezenfektan dağıtılan standlarımızı gece yarısı baskınıyla kaba kuvvet kullanarak kaldırtmış, vatandaşların bu hizmetten yararlanmasının önüne geçmek istemiştiniz. Belediyecilikte hizmet esastır. Halkın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Sözün özü; doğru zamanda doğru yapılan işleri, yanlış bilgilerle algı oluşturarak kamuoyuna aktarmak, dürüst bir hizmet anlayışı değildir" ifadeleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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