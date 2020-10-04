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Suudi Arabistan'da 6 ay sonra umre heyecanı

 04 Ekim 2020 17:43
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Suudi Arabistan'da 6 ay sonra umre heyecanı

Koronavirüs sebebiyle tedbirler alınan Suudi Arabistan?da 6 ay sonra umre heyecanı görüntülendi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ilk grubun koronavirüs tedbirlerine uygun olarak umreye başlamalarını görüntüledi.

Memurlar.Net
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