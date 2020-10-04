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Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya toprağa verildi

VAN'da görev yaptığı sırada, koronavirüse yakalananan ve 20 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), Bursa'da toprağa verildi.
 04 Ekim 2020 18:25
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Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya toprağa verildi

VAN'da görev yaptığı sırada, koronavirüse yakalananan ve 20 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), Bursa'da toprağa verildi.

Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, dün, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberi, Van Adliyesi'ni yasa boğdu. Kaya'nın cenazesi, Van Adliyesi önünde düzenlenen tören sonrası bu sabah Bursa'ya getirildi. Kaya'nın Edebali Cami'nde kılınan cenaze namazına, Bursa Bölge Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Şen, Bölge Başsavcısı Sadık Bölek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte savcı ve hakim meslektaşları katıldı. Kaya, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAYVANSEVERLİĞİ İLE TANINIYORDU

Hayvanseverliği ile bilinen Kaya, sürekli sosyal medya hesabından beslediği sokak hayvanlarını paylaşıp, ayrıca hayvanlara eziyet edip, öldürenlere, 'hapis cezası getirilmeli' diye, açıklama yapmıştı. Kaya, "Bu eylemler, kabahat değil, suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli" demişti.

Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
DHA
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