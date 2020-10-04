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Serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu
MUŞ'un Akkonak köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne giren Celal Çifçi (19) boğuldu. AFAD ve köylülerin çalışması sonucu Çifçi'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
|04 Ekim 2020 19:16
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MUŞ'un Akkonak köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne giren Celal Çifçi (19) boğuldu. AFAD ve köylülerin çalışması sonucu Çifçi'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Akkonak köyünde meydana geldi. Alparslan-2 barajında çalıştığı öğrenilen Celaf Çifçi, arkadaşlarıyla birlikte piknik yaparken serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çifçi'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri Çifçi'yi arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Çifçi'nin cansız bedeni, AFAD ekipleri ve köylüler tarafından bulunarak sudan çıkarılıp Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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