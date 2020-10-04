Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
Bir Yeşilçam emektarı daha hayata veda etti. 100'ün üzerinde filmde rol alan Mehmet Yağmur, koronavirüse bağlı komplikasyonlar sonucunda öldü. Yağmur, 78 yaşındaydı...
|04 Ekim 2020 19:54
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1959 yılında henüz 17 yaşındayken Malatya'dan İstanbul'a kaçan Mehmet Yağmur, seyyar satıcılık yaparken kendini Yeşilçam setlerinde buldu.
Işıkçı olarak çalışan Yağmur, bir oyuncunun sete gelmemesi üzerine ilk kez 1970 yılında Yılmaz Duru'nun yönettiği Bin Yıllık Yol filminde kamera kaşısına geçti.
2000 yılına kadar 100'ün üzerinde filmde genelde "kötü adam" rollerini canlandırdı.
Birçok filminde başrol oyuncularından dayak yedi, tehlikeler atlattı.
Yağmur, memleketi Malatya'da tedavi görüyordu.
Koronavirüse yakalanan Yeşilçam emektarı kurtarılamadı.
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