İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
|04 Ekim 2020 19:56
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.
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