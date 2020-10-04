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İkinci el otomobil pazarında yoğunluk

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarı, artan fiyatlara rağmen rağbet görmeye devam ediyor. Alıcılar ve satıcılar fiyatları yüksek bulsa da ikinci el araçları tercih ediyor. Aracını satıp, model yükseltmek isteyenler ise yenisini alamadıklarını söylüyor.
 04 Ekim 2020 20:37
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İkinci el otomobil pazarında yoğunluk

Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde hafta sonları kurulan ikinci el otomobil pazarı büyük ilgi görüyor. Şehirde oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar, sabahın erken saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar binlerce kişiyi ağırlıyor. Koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfektanlarla otomobil bakmaya gelen vatandaşlar, fiyatların artmasından yakınırken, araç satıcıları ise sattıkları araçların yerine yenilerini alamadıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde fiyatlarda büyük bir artış yaşandığını belirten araç satıcısı Şemil Arslan, "Pandemi sürecinden sonra büyük bir fiyat artışı yaşadık. Sattığımız arabanın aynısı tekrardan aynı paraya alamıyoruz. Kontrolsüz bir şekilde fiyatlarda artış var. İkinci el araçlar sıfır araçlardan daha pahalı hale geldi. Biz de onun için mücadele etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız alacağı arabanın piyasasını kontrol ederek, resmi olarak bu işi yapan kişilerden bilgi alıp kilometre ve hasar sorgusuna kesinlikle dikkat etmeliler. Ayrıca ekspertizi olmayan aracı kesinlikle almasınlar. Aşırı kazanç elde etme isteği olan kişiler var. Bu yüzden araçlarının muadillerini kesinlikle kontrol etsinler" dedi.

Kendi aracını satarak yeni bir araç almak için oto pazarına gelen ve fiyatlardan şikayet eden Emre Baydemir ise, "Aracımı satıp model yükseltmeyi düşünüyordum ama piyasa biraz yüksek geldi. Hiç ellemesem daha iyi sanırım. Araba fiyatlarının düşmesinden ziyade yükseleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

DHA
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