Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı
Galatasaray, Kasımpaşa'ya Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı.
|04 Ekim 2020 21:16
|+Aa- Yazdır
Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 45+2. dakikasında Yusuf Erdoğan ile geçen Kasımpaşa, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim'in oyuncu değişikliği hamlelerine karşın gol bulamadı ve Kasımpaşa, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Galatasaray 7 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 6'ya yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş kazanmayı unuttu
04 Ekim 2020 18:19
|3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
|Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!
03 Ekim 2020 09:38
|UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu
02 Ekim 2020 14:43
|Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
01 Ekim 2020 23:37
|Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
29 Eylül 2020 23:07
|Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor
29 Eylül 2020 22:44
|Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
29 Eylül 2020 09:18
|Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
28 Eylül 2020 09:36
|Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı
27 Eylül 2020 21:05