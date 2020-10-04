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Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı

Galatasaray, Kasımpaşa'ya Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı.
 04 Ekim 2020 21:16
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Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Yusuf Erdoğan ile geçen Kasımpaşa, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim'in oyuncu değişikliği hamlelerine karşın gol bulamadı ve Kasımpaşa, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Galatasaray 7 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 6'ya yükseldi.
Memurlar.Net
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