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Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, karbon salınımının azaltılması, vatandaş ve kent sağlığına katkı sunulması, kent içi hareketliliğin ve kentin sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla Kovid-19 Normalleşme Eylem Planı'nda da yer alan "paylaşımlı bisiklet" sistemini kurdu.
 04 Ekim 2020 21:29
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Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, karbon salınımının azaltılması, vatandaş ve kent sağlığına katkı sunulması, kent içi hareketliliğin ve kentin sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla Kovid-19 Normalleşme Eylem Planı'nda da yer alan "paylaşımlı bisiklet" sistemini kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, paylaşımlı bisiklet sistemi kapsamında Cumhuriyet Caddesi, Mudanya ve Gölyazı'daki 7 noktada paylaşımlı bisiklet durakları hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bisiklet durağına gelerek kiralama yaptı. Belediye Başkanı Aktaş, Özen ile Zafer Plaza önünden Ertuğrulbey Meydan Kafe'ye kadar bisiklet sürerek, sistemi test etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, paylaşımlı bisiklet sistemiyle toplu taşıma entegrasyonunun sağlanmasını, bireysel araç kullanımının azaltılmasını ve toplu taşımanın yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Özellikle turistlerin ve gençlerin ilgisini çekeceğini düşündükleri uygulamayla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanılmasının özendirilmesine de katkı sağlamış olacaklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Paylaşımlı bisiklet sisteminin yanı sıra kendi bisikletini kullanan vatandaşlarımızın bisikletlerini tamir edebilmeleri için Cumhuriyet Caddesi, Pirinç Han, BUDO iskelesi, Gölyazı Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı ve Botanik Park olmak üzere 5 farklı noktaya portatif bisiklet tamir istasyonu kurulumu yapıldı. Tamir istasyonlarıyla vatandaşlarımız, kendi bisikletlerini kullanırken karşılaştıkları sıkıntıları pratik, hızlı ve ücretsiz şekilde giderebilecekler. Bursa'da bisiklet kullanımının artmasına katkı sağlayacak uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Paylaşımlı bisiklet hizmetinden yararlanmak isteyenler, cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla kiralama işlemini gerçekleştirebilecek. Kullanım bittiğinde ise bisikletler, bölgedeki herhangi bir paylaşımlı bisiklet durağına bırakılabilecek.
Anadolu Ajansı
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