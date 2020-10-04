'Bilinçli tüketiciler, genellikle haklarını aradı'
|04 Ekim 2020 21:33
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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Türkiye'de pandemi sürecinde artan e-Ticaret'e ilişkin "Elektronik imkanlar geliştikçe beraberinde getirdiği sorunlar için dijital okuryazarlığımızı geliştirmemizin önemi ortaya çıktı." dedi.
Koçal, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlediği "Genel Ürün Güvenliği Eğitimi" programının açılışında yaptığı konuşmada, ürün güvenliği kanunun değiştiğini ve 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi.
Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunmasın evrensel haklar arasında yer aldığını dile getiren Koçal, şöyle konuştu:
"Sağlığımız için ürün güvenliği çerçevesinde tüketici bilincinin oluşmasına önem veriyoruz. Biz ne kadar bilinçli olursak ve haklarımızı bilirsek ülke ile aile ekonomimize o kadar katkı sunarız. Bir alışverişi her zaman bilinçli yapmalıyız. Birçok tüketici de bir sorunla karşılaştığında ben 'TÜKODER üyesiyim' dediğinde o satıcı ve sağlayıcının o kişiye karşı yaklaşımı bir anda değişebiliyor çünkü onun haklarını bildiğini biliyor."
- "Bilinçli tüketiciler, genellikle haklarını aradı"
Koçal, pandemi süresince "Evde kal" kampanyalarında birçok hak ihlalleri yaşandığını ve e-Ticaret'e çok fazla yüklenmenin olduğunu vurguladı.
Türkiye'de e-ticaret hacminin süreçte çok arttığını aktaran Koçal, "Bununla birlikte pek çok sorunu da yanında getirdi. Bu sorunların aşılmasında bilinçli tüketiciler, genellikle haklarını aradı. Yani, elektronik imkanlar geliştikçe, beraberinde getirdiği sorunlar için dijital okuryazarlığımızı geliştirmemizin önemi ortaya çıktı. Bu süreçte 'İnternet sitelerinde güvenli alışverişi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?', 'Sahte sitelere ve ürün linklerine karşı haklarımız nedir?', 'Nasıl bilgileniriz?' ve 'internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda haklarımız nedir?' gibi konular daha çok gündeme geldi." diye konuştu.
İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer de tüketici hakem heyetlerinin kendi bünyelerinde olduğunu, halkı bilgilendirmek amacıyla TÜKODER ile de omuz omuza verdiklerini ifade etti.
Koçal ve Sümer'in yanı sıra TÜKODER üyelerinin katıldığı programda alanında uzmanlar tarafından gün boyu eğitimler verildi.
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