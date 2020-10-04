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Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti

Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan'ın uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan yeni bir itiraf geldi. Alman gazetesine konuşan Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna itiraf gibi bir yanıt verdi. Paşinyan, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz" ifadelerini kullandı.
 04 Ekim 2020 21:32
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Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni bir itiraf geldi. Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna itiraf gibi bir yanıt verdi.

AYNI KAPASİTEYE SAHİP DEĞİLİZ

Alman Bild Gazetesi'nden Paul Ronzheimer 'in sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan'ın ve Ermeni halkının kendilerini savunmaya kararlı olduğuna inanıyorum. Kendi ürettiğimiz yüksek teknoloji ekipmanlarımız var. Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bild Gazetesi Muhabiri Ronzheimer, görüşmenin Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Başbakanlık resmi konutunda gerçekleştiğini ve görüşme boyunca Başbakan Paşinyan'ın gergin ve uykusuz olduğunu, cepheden gelen kayıplarla alakalı tedirgin olduğunu ifade etti.

KARABAĞ STATÜSÜNE 'GARİP BİR İDDİA' DEDİ

Dağlık Karabağ'ın uluslararası hukuk açısından ve BM'nin de kabul ettiği üzere Azerbaycan'a ait olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Paşinyan, "Bu gerçekten garip bir iddia. Tarihsel olarak Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Sovyetler Birliği'nin kurulduğu sırada Azerbaycan'ın bir parçası oldu. Bu, Sovyetler Birliği kurulduğunda Stalin'in keyfi bir kararının sonucuydu. Sovyetler Birliği'nin çöktüğü zamana geri dönersek, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması gibi, aynı şekilde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin de bağımsız hale geldiğini görebiliriz. Bu, Sovyetler Birliği'nin mevcut yasalarına ve anayasasına uygun olarak yapıldı. Öyleyse, Azerbaycan Sovyetler Birliği'nden nasıl bağımsız olabilir ama Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi olamaz? Pek çok insan Sovyetler Birliği'nin artık var olmadığını iddia edebilirdi. Peki, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi bağımsızlığına kavuştuğunda Sovyet Azerbaycan'ı da yoktu. Yani Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıysa, o zaman Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne aittir" açıklamasını yaptı.
Memurlar.Net
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