1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.
 04 Ekim 2020 21:42
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirleri ve ataşelerle video konferansla yapılan toplantıda bir araya geldi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ataşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitime geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti
04 Ekim 2020 22:48		 Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı
04 Ekim 2020 22:04
Türkiye'den Fransa'nın 'Ayrılıkçılıkla Mücadele' yasa tasarısına yönelik açıklama
04 Ekim 2020 20:30		 Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı
04 Ekim 2020 19:19
Fatma Şahin, maymunun taşlı saldırısına uğradı
04 Ekim 2020 18:11		 '3 bin 798 TSK personeli hakkında adli ve idari süreç sürüyor'
04 Ekim 2020 17:46
İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama
04 Ekim 2020 17:32		 MHP'li Ersoy: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
04 Ekim 2020 16:39
Bahçeli: Ermenistan zalimdir, döktüğü kanda boğulmalıdır
04 Ekim 2020 16:09		 Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
04 Ekim 2020 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı22:52 - Eczacı Odası İl Başkanı, kazada hayatını kaybetti22:48 - İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti22:33 - Yılda yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor22:30 - Virüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor22:04 - Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı
22:03 - Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı21:55 - 2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı21:51 - ABB'den Erkan Haberal olayı ile ilgili açıklama21:42 - Bakan Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü21:33 - 'Bilinçli tüketiciler, genellikle haklarını aradı'21:32 - Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti
21:29 - Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı21:22 - 24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı21:18 - İlham Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu21:16 - Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı21:09 - Hastaları için mesaiye elinde bavulla yolcu gibi gidiyor
21:04 - Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
Çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
2 haftaya kadar yeni müjde
Çocuklarını döven vicdansız baba tutuklandı
Sayılar güncellendi... İşte en çok üyesi olan partiler
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
İki şehir için korkutan 'deprem' uyarısı
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bu yıl en çok bu otomobiller satıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kehle 1
negatif olanlar 14 gün pozitif olanlar 10 gün karantina da kalma 4
mahreç 1
Fizibilite 1
Ekstremite 1
Kaynak Yaratma 1
hatalı basım para 1
yenilenebilir enerji 1
araba almanın ev almaktan daha zor hale gelmesi 1
patent 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam