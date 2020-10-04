2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı
2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
|04 Ekim 2020 21:55
|+Aa- Yazdır
04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020 TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Ekim 2020 tarihinde saat 20.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay Başkanlığı görevde yükselme soru ve cevapları
31 Temmuz 2020 09:44
|MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
30 Temmuz 2020 00:17
|İşte eğitim tablomuz
01 Ağustos 2018 13:51
|MEB, 2018 bursluluk sınav soru ve cevaplarını açıkladı
06 Haziran 2018 00:30
|TKGM, arşiv uzmanı sınavı soru ve cevapları
05 Haziran 2018 12:15
|Gümrük Bakanlığı, unvan değişikliği soru ve cevaplarını yayımladı
05 Haziran 2018 10:30
|Liselere giriş sınavı soru ve cevapları yayımlandı
03 Haziran 2018 16:55
|ÖSYM, toplamda 63 bin soruyu adayların erişimine açtı
28 Mayıs 2018 13:31
|Çaykur görevde yükselme sınav sorularını yayımladı
08 Mayıs 2018 14:28
|MEB, 1 Nisan 2018 tarihli şube müdürlüğü soru ve cevaplarını açıkladı
03 Nisan 2018 15:48