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2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 04 Ekim 2020 21:55
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2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020 TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Ekim 2020 tarihinde saat 20.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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