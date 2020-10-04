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Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.
 04 Ekim 2020 22:03
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Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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