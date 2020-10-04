Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı
|04 Ekim 2020 22:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, dün yayınladığı "Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır." şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim. https://t.co/Ne0ELAmK9rDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020
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