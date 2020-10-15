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Yurt dışında görevlendirilen öğretmene, eğitime hazırlık ödeneği ile ek dersleri ödenir mi?

Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.
 15 Ekim 2020 00:02
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Yurt dışında görevlendirilen öğretmene, eğitime hazırlık ödeneği ile ek dersleri ödenir mi?

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmektedir

Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.

Şöyle ki; Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın "Yurtiçi aylığı" başlıklı 11. maddesinde Yurtdışında görevlendirilen personele ödenecek ücretler yer almaktadır.

İşte o madde;

"Yurtiçi aylığı

Madde 11- Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir."

Bu maddeye göre ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler yurtdışında görevlendirilen öğretmene ödenemez.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ FİİLEN GÖREV YAPILMASI KAPSAMINDADIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Sayıştay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarih ve 9812 no'lu kararında ise "Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır" açıklaması yer almaktadır.

Dolayısıyla yurtdışında görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenemez.

EK DERS ÖDEMELERİ FİİLEN GÖREV YAPILMASI KAPSAMINDADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 25 maddesi 1. Fırkasında; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır." hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla yurtdışında görevlendirilen öğretmene yurt içindeki ek dersler ödenemez.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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