Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı
|04 Ekim 2020 23:00
|+Aa- Yazdır
Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında Sultan 4. Murat tarafından yaptırılan ve 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan camideki restorasyon çalışmaları, bölgedeki leylekler göç edince yeniden başladı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, depremde hasar gören ve şerefeden yukarısı yıkılan minareye yuva yapan leylekler dolayısıyla onarım çalışmalarına 45 gün ara verdi.
Hem ecdadın tarihi yapılarına hem de geleneklerine sahip çıkan ekipler, bölgedeki leyleklerin göç etmesi üzerine restorasyon çalışmalarına tekrar başladı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserleri ecdadın hassasiyetlerini gözeterek gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
Doğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreminin ardından ecdat yadigarı eserlerde hasar tespiti yaptıklarını, projesi bulunan yapıların restorasyonlarına başladıklarını ifade etti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Elazığ'da 7 yapıda zarar meydana geldiğini ve bunların 5'inin tarihi nitelikte olduğunu aktaran Doğan, çalışmaların bittiği Ağa Camisi'nin yeniden ibadete açıldığını, diğerlerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Leylek yuvası nedeniyle çalışmalar ertelendi
Yapıların onarımında çok hassas davrandıklarını dile getiren Doğan, Sultan 4. Murat Camisi'nin minaresine çalışmalara başlanacağı sırada leyleklerin yuva yaptığını gördüklerini, bunun üzerine çalışmaları durdurduklarını anlattı.
Doğan, "Sultan 4. Murat Camisi'nde onarıma başladık. Orada şerefeden yukarısı yıkılan minaremiz vardı, leylekler yuva yapmıştı. Leylekler nedeniyle restorasyonu yaklaşık 45 gün durdurduk. Biz ecdadın sadece tarihi yapılarına değil, tüm geleneklerine, bize öğrettiklerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar bizim misafirimizdi, yavrular uçtuktan sonra arkadaşlar çalışmaya başladı. Kubbe ve minarede çalışma yapıyoruz, yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı
04 Ekim 2020 21:29
|Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza
04 Ekim 2020 19:15
|Şanlıurfa'da apartman çatısında halaya ceza
04 Ekim 2020 18:29
|Pes dedirten görüntü! Cezası belli oldu
04 Ekim 2020 16:36
|Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,3 milyon lira ödendi
04 Ekim 2020 16:07
|NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
04 Ekim 2020 15:30
|Adıyaman'da 173 ev karantinaya alındı
04 Ekim 2020 13:55
|Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor
04 Ekim 2020 12:17
|Filyasyon ekiplerinden iş göremezlik raporu
04 Ekim 2020 08:04
|Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği
03 Ekim 2020 22:18