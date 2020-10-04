1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.
 04 Ekim 2020 23:22
+Aa- Yazdır
Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkünde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan hazır bulundu.

Libya heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Planlama Bakanı Tahir El Cuheymi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salah Nemruş, Maliye Bakanı Faraj Abumtari ve Milli Güvenlik Danışmanı Taceddin Muhammed Rezzaki yer aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Ekim 2020 00:02		 İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti
04 Ekim 2020 22:48
Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı
04 Ekim 2020 22:04		 Bakan Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü
04 Ekim 2020 21:42
Türkiye'den Fransa'nın 'Ayrılıkçılıkla Mücadele' yasa tasarısına yönelik açıklama
04 Ekim 2020 20:30		 Vaka sayıları açıklandı: Toplam test sayısı 11 milyona yaklaştı
04 Ekim 2020 19:19
Fatma Şahin, maymunun taşlı saldırısına uğradı
04 Ekim 2020 18:11		 '3 bin 798 TSK personeli hakkında adli ve idari süreç sürüyor'
04 Ekim 2020 17:46
İBB'nin simitçi tezgahlarını kaldırmasına ilişkin açıklama
04 Ekim 2020 17:32		 MHP'li Ersoy: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
04 Ekim 2020 16:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:01 - Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu00:02 - Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş00:02 - 5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:22 - Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.23:00 - Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı22:52 - Eczacı Odası İl Başkanı, kazada hayatını kaybetti
22:48 - İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti22:33 - Yılda yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor22:30 - Virüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor22:04 - Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı22:03 - Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı21:55 - 2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı
21:51 - ABB'den Erkan Haberal olayı ile ilgili açıklama21:42 - Bakan Selçuk, eğitim müşavirleri ve ataşelerle görüştü21:33 - 'Bilinçli tüketiciler, genellikle haklarını aradı'21:32 - Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti21:29 - Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı
21:22 - 24 yıl sonra bulduğu biyolojik babasından tazminat kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.10.2020 fenerbahçe vs f.karagümrük maçı 11
Kalapatama 1
Gerdel 1
sosyal etüt ve proje müdürlüğü 1
Karnıkara 1
turancılık 1
TİM 2
çöplük 1
Saltat 1
koronavirüse karşı gargara önerisi 2
SON İLANLAR
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam