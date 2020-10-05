Oruç Reis yeni göreve hazır
|05 Ekim 2020 06:10
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Seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX'i amacının dışında kullanan Yunanistan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli adımlarına karşılık çözüm masasını sabote etmeye çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor.
AMACI DIŞINDA KULLANIYOR
İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından "Navigational Telex (NAVTEX)" adı verilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor. "Denizcilere ilan" olarak da adlandırılan NAVTEX mesajı, Yunanistan tarafından uyarı amacının dışında da kullanılıyor.
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