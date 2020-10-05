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Oruç Reis yeni göreve hazır

Doğu Akdeniz'de çözüm arayışları sürerken Atina'nın Türkiye'nin sorumluluk sahasında 2 Navtex yayınlaması gerilime yol açtı. Türkiye de Navtex'lerini yeniledikten sonra ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı'na çekilen Oruç Reis denize açıldı. Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi yeni görevi bekliyor.
 05 Ekim 2020 06:10
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Oruç Reis yeni göreve hazır

Seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX'i amacının dışında kullanan Yunanistan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli adımlarına karşılık çözüm masasını sabote etmeye çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor.

AMACI DIŞINDA KULLANIYOR

İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından "Navigational Telex (NAVTEX)" adı verilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor. "Denizcilere ilan" olarak da adlandırılan NAVTEX mesajı, Yunanistan tarafından uyarı amacının dışında da kullanılıyor.
Yeni Şafak
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