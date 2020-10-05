1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altı ay sonra ilk umre

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 ay ara verilen umre ziyaretleri yeniden başladı. Suudi yetkililer, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaştı. Mescid-i Haram günde 10 kez dezenfekte edilirken Kabe ve Haceru'l Esved'in çevresine konulan barikat da kalmaya devam edecek.
 05 Ekim 2020 06:40
+Aa- Yazdır
Altı ay sonra ilk umre


Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin Kovid-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Suudi Arabistan, 29 Eylül'de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kademeli geçiş yapılacak

Suud İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Günde 10 kez dezenfekte edilecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan, teknolojik üstünlükte geride kaldığını itiraf etti
04 Ekim 2020 21:32		 İlham Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
04 Ekim 2020 21:18
Suudi Arabistan'da 6 ay sonra umre heyecanı
04 Ekim 2020 17:43		 Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir kenti daha kurtardı
04 Ekim 2020 15:41
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı
04 Ekim 2020 13:13		 Ermenistan askerleri kaçmasın diye zincire vuruluyor
04 Ekim 2020 06:59
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
04 Ekim 2020 06:32		 Virüse yakalanan Trump'tan 'yakında döneceğim' mesajı
04 Ekim 2020 06:20
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
03 Ekim 2020 22:29		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
03 Ekim 2020 21:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı06:40 - Altı ay sonra ilk umre06:30 - Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı06:10 - Oruç Reis yeni göreve hazır01:02 - KKTC Başbakanı Tarar: Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız01:01 - Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
00:02 - Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş00:02 - 5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:22 - Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.23:00 - Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı22:52 - Eczacı Odası İl Başkanı, kazada hayatını kaybetti22:48 - İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti
22:33 - Yılda yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor22:30 - Virüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor22:04 - Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı22:03 - Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı21:55 - 2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı
21:51 - ABB'den Erkan Haberal olayı ile ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
KKTC Başbakanı Tarar: Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız
Altı ay sonra ilk umre
Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı
ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı
Oruç Reis yeni göreve hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emu 1
Kaynak Yaratma 1
sabah uyanır uyanmaz kahve içmek 2
Forsa 1
Eş Finansman 1
Kılav 1
yatırım ortaklığı 1
portföy 2
Geri Kazanım 1
Dans Eden Bitki 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam