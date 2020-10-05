1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 05 Ekim 2020 06:30
+Aa- Yazdır
Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
05 Ekim 2020 01:01		 Hastaları için mesaiye elinde bavulla yolcu gibi gidiyor
04 Ekim 2020 21:09
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54		 'Genç Çiftçi Projesi' sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu
04 Ekim 2020 19:20
Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya toprağa verildi
04 Ekim 2020 18:25		 Öğretim görevlisi psikiyatri servisinden kaçtı, intihara kalkıştı
04 Ekim 2020 16:48
Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı
04 Ekim 2020 14:32		 Öğretim üyesinin tasarladığı kulaklık işitme engellilere de 'ses' oldu
04 Ekim 2020 12:59
Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir
04 Ekim 2020 12:53		 Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor
04 Ekim 2020 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı06:40 - Altı ay sonra ilk umre06:30 - Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı06:10 - Oruç Reis yeni göreve hazır01:02 - KKTC Başbakanı Tarar: Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız01:01 - Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
00:02 - Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş00:02 - 5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:22 - Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.23:00 - Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı22:52 - Eczacı Odası İl Başkanı, kazada hayatını kaybetti22:48 - İBB, Taksim ve İstiklal'deki tezgahların izinlerini iptal etti
22:33 - Yılda yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor22:30 - Virüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor22:04 - Bakanı Koca'dan DSÖ Bölge Direktörüne teşekkür mesajı22:03 - Yasak bölgede drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı21:55 - 2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı
21:51 - ABB'den Erkan Haberal olayı ile ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
5 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
KKTC Başbakanı Tarar: Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız
Altı ay sonra ilk umre
ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı
Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı
Oruç Reis yeni göreve hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Düşük Teknolojili Yatırım 1
Saltat 1
Aşiyan 2
aşk bitti 1
Halka Arz 1
Didar 1
negatif olanlar 14 gün pozitif olanlar 10 gün karantina da kalma 4
keskinoğlu 1
Gayrı Sıhhi Müessese 1
sabah uyanır uyanmaz kahve içmek 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam