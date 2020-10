Ölümcül ikili: Grip-korona

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, pandemi sürecinde sonbaharın gelmesiyle grip salgının da başlayacak olmasının endişe verici olduğunu söyledi. Her yıl gribal enfeksiyondan ciddi miktarda yaşlı ya da yoğun bakımda yatan hastayı kaybettiğimizi belirten Gerek, "Her iki enfeksiyon, ölüme sebep olan zatürreler yapabilir. Grip ve Covid, ikisi bir arada görünürse tabii daha ağır seyreder ama elimizde şu an bu konuda yeteri kadar hasta yok. Kışa girdiğimiz bu dönemde bu birlikteliği daha sık görebiliriz. İki virüsün aynı anda görülmesinin teknik olarak öldürücülüğü artırdığını biliyoruz ama pratik olarak henüz bunu görmedik" diye konuştu.

COVID KADAR ÖNEMLİ

Her iki enfeksiyon için de tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gerek, "Koronavirüsten korunmak kadar gripten korunmak da hayati bir önem taşıyor. Pandemi sürecinde uyduğumuz maske-mesafe ve hijyen kuralları gribal enfeksiyonun yayılma ihtimalini ciddi ölçüde engelleyecektir. Yine her iki enfeksiyondan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi de önem taşıyor. Güçlü bağışıklık, virüsle savaşmada en önemli gücümüz" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM RİSKİ İKİ KAT ARTIYOR

Dünya üzerinde grip ve koronavirüsün aynı anda görülmesi durumunda ölüm riskinin ikiye katlandığını ortaya koyan araştırmalar bulunuyor. Ülkeleri uyaran uzmanlar, her iki enfeksiyonu aynı anda geçiren ve hastanede yatan hastaların ölme ihtimalinin, genel nüfusa göre 6 kat daha fazla olduğu belirtmişti.

Covid-19 ile mücadele sürecinde, soğuk havada kendini gösteren grip salgınının yanı sıra nezle ve alerji belirtileri de birbirine karıştırılabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Gerek'e göre, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında yeni tip koronavirüs değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Nezlede şiddetli burun akıntısı görülürken, hapşırık, hırıltı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler hem nezle hem de alerjide görülebiliyor. Prof. Dr. Gerek, "Grip ve Covid-19, korona ailesinden olan virüsler. Belirtileri birbirine benziyor. Her ikisinde de yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas-eklem ağrıları, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Koku alma bozukluğu ise gribal enfeksiyonlarda daha az olur. Aralarındaki ayrım PCR testi ile yapılabilir ama bu da maddi bir külfet oluşturabilir" dedi. Gerek, kuru öksürüğün ise alerji, grip ve koronavirüs vakalarında ortak belirti olarak görülebileceğini ifade etti.

Neşra Durmaz