5 başlıkta URAP sıralamasının detayları

University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri genel sıralaması açıklandı. Değerlendirme ölçütlerine en iyi üniversiteler belli oldu.

Bilindiği gibi, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından her yıl devlet ve vakıf üniversitelerimiz beş başlık üzerinden yapılan bir değerlendirme suretiyle sıralanmaktadır.

Bu başlıklar şu şekildedir;

- MAKALE SAYISI (SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren ve etkinlik çarpanı bakımından ilk %75'lik dilimde yer alan dergilerde basılan makale sayısı. Q4 niteliğindeki yayımlar değerlendirmeye alınmamaktadır.)

- ATIF SAYISI (Son beş yıldaki toplam atıf sayısı)

- TOPLAM BİLİMSEL DOKÜMAN SAYISI (Son beş yıldaki yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı)

- DOKTORA SAYISI (Doktora öğrenci sayısı, Doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı)

- ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2019-2020 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 2019-2019 yılı Öğretim Üyesi Sayısı)

Bu başlıklarda değerlendirmeye esas alınan göstergelerin hepsi eşit ağırlık yüzdelerine sahip olarak dikkate alınmaktadır.

URAP tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonrasında 2020-2021 yılı Türkiye Üniversiteler sıralaması kamuoyuna ilan edilmiştir.

Buna göre, sıralamada yer alan ilk on üniversite; Hacettepe, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Ege Üniversitesidir. Vakıflar hariç olarak bakıldığında bu üniversitelerin tamamı YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarıdır.

Tüm üniversitelerin sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Devlet üniversitelerinin sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öte yandan başlıklar üzerinden bakıldığında,

-MAKALE puanı olarak en iyi 10 üniversite; ODTÜ, Koç, İTÜ, Hacettepe, Gebze Teknik, Sabancı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi.

Makale başlığında genel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-ATIF puanı olarak en iyi 10 üniversite; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Çankaya, İstanbul, Sabancı, İTÜ, Boğaziçi, Çağ Üniversitesi.

Atıf başlığında genel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-BİLİMSEL DOKÜMAN puanı olarak en iyi 10 üniversite; ODTÜ, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi, Gazi, Bezm-i Alem Vakıf, Sabancı Üniversitesi.

Bilimsel Doküman başlığında genel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-DOKTORA puanı olarak en iyi 10 üniversite; Ankara, İstanbul, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ, Marmara, Ege, Atatürk, Anadolu Üniversitesi.

Doktora başlığında genel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRENCİ puanı olarak en iyi 10 üniversite; Yüksek İhtisas, Sağlık Bilimleri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Hakkari, Bezm-i Alem Vakıf, Demiroğlu Bilim, Konya Gıda ve Tarım, Ankara Sosyal Bilimler, İbn Haldun, Sanko Üniversitesi.

Öğretim Üyesi/Öğrenci başlığında genel listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.