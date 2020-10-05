Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.
|05 Ekim 2020 08:20
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