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Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.
 05 Ekim 2020 08:20
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Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin hesabını, 'belirlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle' askıya aldı.

Selvi'nin hesabında şu ifadeler yer alıyor:
Memurlar.Net
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