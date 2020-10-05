Cinayet kredisi çekti, boşanmak isteyen eşini öldürdü

Sanık Deniz Sabancaoğlu'nun 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada Arzu Sabancaoğlu'nun kardeşi Ayşenur Kol şunları söyledi:

"Aralarında sürekli bir problem vardı. Ablam ayrılmak istiyordu ama tehdit ettiği için boşanma davası açamamıştı. Daha önce de ablamı darp etmişti. Bu nedenle silahla öldürdü ve hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Bu cinayeti de planlayarak işledi. Ablam yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte yaşıyordu ve ayrılmak istiyordu. Davanın bir an önce sonuçlanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz.

'HER DURUŞMADA AYNI ACI'

Çünkü her duruşmada aynı acıyı yaşıyoruz. Hala bir karar çıkmadı ve yıprandık. Olaydan 1.5 ay önce ablam, çocuğunun babası olan sanığın cezaevinden çıkması için benden bankadan 15 bin lira kredi çekmemi istedi. Ben de bu isteğini kabul ettim ve parayı çekerek avukatına vekalet ücreti olarak ödedik. Daha sonra da cezaevinden çıktı."

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre, öldürülen Arzu Sabancaoğlu'nun ailesinin avukatı Ekin Baltaş ise "Sanık, savcılık aşamasında verdiği ifadede, hastane önüne bıraktığında Arzu'nun hala yaşadığını iddia etmiştir. Oysa ki öldürülen kadına saat 22.43'te ateş eden ve eşyalarını yola atan sanığın, Arzu'yu hastaneye getirme saati 01.00'dır. Sanık, vurduğu kadının can çekişerek kan kaybından ölmesini saatlerce izlemiştir. Sanık, maktul Arzu'yu tasarlayarak, eziyet çektirerek öldürmüş, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeksizin kaçmaya çalışırken yakalanmış ve ardından da mahkemeyi yanıltmaya yönelik beyanlarda bulunmuş olup, en üst sınırdan cezalandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.