1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar için köprüden atladı, sağlık çalışanı yaşama döndürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A., o sırada köprünün altından geçen gezi teknesine alındı. İlk müdahaleyi teknedeki sağlık çalışanı yolcu yaptı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 7 dakikada kıyıya çıkarılıp hastaneye götürülen genç kız, yaşama döndü
 05 Ekim 2020 08:29
+Aa- Yazdır
İntihar için köprüden atladı, sağlık çalışanı yaşama döndürdü

İstanbul'da akıllara durgunluk veren mucizevi bir intihar sağ kurtulma olayı yaşandı. Kamuoyuna yansımayan bu olayın ayrıntılarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A.'yı kurtaran kaptan Cemal Naral anlattı.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, Beykoz'da ikamet eden Şeyma A., 5 Eylül Cumartesi günü taksiye binerek Mecidiyeköy'e gideceğini söyledi. Ancak taksi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiği sırada, trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen genç kız, "Çok midem bulanıyor" deyip araçtan indi ve köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kıyıya 150 metre uzaklıkta İstanbul Boğazı'na düştü. O esnada köprünün altından geçmekte olan "Der Saadet" adlı gezi teknesinde, İstanbul manzarası fotoğrafı çeken bir yolcu Şeyma A.'nın düşüşünü gördü. Hemen kaptana duruma anlattı.

'BEN NEDEN ÖLMEDİM?'

Yolcunun gösterdiği noktaya dümeni kıran kaptan, çalışanları ve yolcular genç kızı tekneye çıkardı. İkinci mucize ise teknedeki yolculardan birinin sağlık çalışanı olmasıydı. İlk müdahaleyi, mucizeler zincirinin halkası olan sağlık çalışanı yolcu yaptı. 7 dakikada kıyıya, Üsküdar İskelesi'ne götürülen Şeyma A., vakit kaybetmeksizin polisler, Kıyı Emniyeti ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı ve adeta ölümün kıyısından yaşama döndürüldü. İddiaya göre Şeyma A. kendisine geldiğinde; dudaklarından dökülen ilk cümle "Ben neden ölmedim?" sorusu oldu. Tedavi altına alınan ve psikolojik sorunları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen genç kız, işte böyle bir mucizeler serisiyle adeta ölümün kıyısından yeniden yaşama döndürülmüş oldu. Olayın ardından genç kızın psikologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu.

Kaptan Cemal Naral, "20 yıllık kaptanım ve ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Bir yolcumuz beni uyardığında hiç tereddüt etmeden dümeni kırdım. Çalışanlarım ve yolcularımızla birlikte üzerimize düşen insanlık vazifemizi yaptık. Sonradan kızımızın hayatta kaldığını öğrendik ve çok mutlu olduk" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemi'de vitamin kullanımı yüzde 30 arttı
05 Ekim 2020 09:02		 Kovid-19 ile karışan belirtiler
05 Ekim 2020 08:32
Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı
05 Ekim 2020 08:20		 Ölümcül ikili: Grip-korona
05 Ekim 2020 07:35
Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam edecek - Haritalı
05 Ekim 2020 06:30		 Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
05 Ekim 2020 01:01
Hastaları için mesaiye elinde bavulla yolcu gibi gidiyor
04 Ekim 2020 21:09		 Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
04 Ekim 2020 19:54
'Genç Çiftçi Projesi' sayesinde 300 koyunluk sürüsü oldu
04 Ekim 2020 19:20		 Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya toprağa verildi
04 Ekim 2020 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Terör destekçilerine memuriyet yolu09:34 - Köpeklerin bulduğu kafatası olayında 4 gözaltı09:20 - Tereyağında tağşiş uyarısı! İşte anlamanın yolları09:19 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı09:05 - Trump'ın koronavirüse yakalanması altın ve yene yarıyor09:02 - Pandemi'de vitamin kullanımı yüzde 30 arttı
09:00 - Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur08:53 - 30 yıllık polis memuru ölü bulundu08:38 - Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor08:34 - 'Türk casusu' dediler elektrikli işkence yaptılar08:32 - Gençler için staj portalı kuruluyor08:32 - Kovid-19 ile karışan belirtiler
08:29 - İntihar için köprüden atladı, sağlık çalışanı yaşama döndürdü08:26 - Beklenen yasa gündeme gelmiyor08:24 - Cinayet kredisi çekti, boşanmak isteyen eşini öldürdü08:20 - Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı08:17 - 5 başlıkta URAP sıralamasının detayları
08:15 - Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı
Ölümcül ikili: Grip-korona
Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Cinayet kredisi çekti, boşanmak isteyen eşini öldürdü
ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vaka ve hasta sayılarının eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum 2
Kılav 1
çöplük 1
Forsa 1
negatif olanlar 14 gün pozitif olanlar 10 gün karantina da kalma 4
Ekstremite 1
dış ticaret hacmi 1
kooperatif 1
maske takmayanlar hakkında işlem başlatılması 1
ipotek 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam