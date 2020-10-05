Gençler için staj portalı kuruluyor
|05 Ekim 2020 08:32
|+Aa- Yazdır
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, İşsiz Profil Envanteri Araştırması'nın sonuçları işsizlikle mücadeleye ışık tutacak. Gençlerin iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak. Devlet korumasındaki gençler, özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programları başlatılacak. Bakım ekonomisi altyapısını güçlendirmek üzere Uzun Dönemli Bakım Sigortası'na ilişkin yeni bir model oluşturulacak. Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak.
Çalışma izni kriterleri de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek. Devlet korumasındaki gençler ve özel gruplar için yeni aktif iş gücü programlarını devreye alınacak. Bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek. Yurtdışı ilaçlarının tamamı, SGK tarafından temin edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tereyağında tağşiş uyarısı! İşte anlamanın yolları
05 Ekim 2020 09:20
|Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
05 Ekim 2020 07:55
|Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı
04 Ekim 2020 23:00
|Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı
04 Ekim 2020 21:29
|Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza
04 Ekim 2020 19:15
|Şanlıurfa'da apartman çatısında halaya ceza
04 Ekim 2020 18:29
|Pes dedirten görüntü! Cezası belli oldu
04 Ekim 2020 16:36
|Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,3 milyon lira ödendi
04 Ekim 2020 16:07
|NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
04 Ekim 2020 15:30
|Adıyaman'da 173 ev karantinaya alındı
04 Ekim 2020 13:55