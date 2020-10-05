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Gençler için staj portalı kuruluyor

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası Yeni Ekonomi Programı'nda çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan, çok sayıda tedbir ve politika da yer aldı. İşsiz vatandaşlar için profil, beceri, beklenti, istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurlar tespit edilerek, özel politikalar geliştirilecek.
 05 Ekim 2020 08:32
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Gençler için staj portalı kuruluyor

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, İşsiz Profil Envanteri Araştırması'nın sonuçları işsizlikle mücadeleye ışık tutacak. Gençlerin iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak. Devlet korumasındaki gençler, özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programları başlatılacak. Bakım ekonomisi altyapısını güçlendirmek üzere Uzun Dönemli Bakım Sigortası'na ilişkin yeni bir model oluşturulacak. Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak.

Çalışma izni kriterleri de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek. Devlet korumasındaki gençler ve özel gruplar için yeni aktif iş gücü programlarını devreye alınacak. Bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek. Yurtdışı ilaçlarının tamamı, SGK tarafından temin edilecek.
Sabah
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