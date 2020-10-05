Kovid-19 ile karışan belirtiler

Milliyet'ten Demet Erciyes'in haberine göre; Bünyemize hiç istenmeden habersizce giren bu davetsiz misafir geldiğini nasıl haber veriyor nasıl gizleniyor çözmeye çalışıyoruz. Sülalesini tanıdığımız için az çok kendisi hakkında da biraz fikir sahibiyiz. Ama bu zamane yaramaz hakikaten herkesi bezdirdi.

Asemptomatik kişi

Bu sinsi mikrop damlacık yoluyla hem de çok hızlı bir şekilde kolayca bulaşıyor. Bazı insanlarda hiçbir belirti vermeden çoğalıyor. Kolayca ve hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Her şeyden önce kişi kendini sağlıklı gördüğü için ortalıkta rahatça geziyor. Bir şey bulaştırma tehlikesi yok zannederek iyi bir şekilde dikkat de etmiyor.

Tıpta biz semptom yani belirti göstermeyen bu kişilere "asemptomatik" diyoruz. Asemptomatik bir kişi virüsü yakınında bulunan birine bulaştırdığında bazen hastalık o kişide çok ağır seyredebiliyor. Yani maalesef bu virüs bazı insanlara sanki garezi varmış gibi onları çok hasta edebiliyor. Yatağa düşürüyor, yoğun bakımlık ediyor hatta öldürüyor. Kimlerle iyi geçinip bir şey yapmıyor ya da kimlere fenalığı dokunuyor onu önceden kestirmek biraz zor. Virüslü kişiyle ne kadar süre yakın kalındığı yani alınan virüs yükünün burada önemli olduğu biliniyor. Bir de tabii ki söz konusu bir mikrop olduğu için bağışıklık sisteminin iyi çalışması da son derece önemli. Yani bu virüsün bizi gafil avlamaması için kendimizi korumayı iyi bilmeli ve vücudumuzun koruma kalkanı olan bağışıklık gücümüzü yüksek tutmalıyız. Yaşla birlikte bu sistemin işleyişinde aksamalar başladığından, kronik hastalığı olan kimselerde de bağışıklık sisteminin çalışması olumsuz etkilendiğinden bu özellikleri taşıyan kişiler koronavirüs açısından da risk grubuna girerler.

Ateş, yorgunluk, öksürük...

Yeni tip koronavirüsün en yaygın görülen belirtileri ateş, aşırı yorgunluk, halsizlik ve öksürük. Bu belirtiler en basit üst solunum yolu infeksiyonunda da karşımıza çıkabilir. Özellikle de şu içinde bulunduğumuz sonbahar mevsiminde çok sık karşılaşırız. Bazen tek başına yorgunluk bu mevsim geçişinde daha sık görülür. Beraberinde bir halsizlik, isteksizlik olabilir. Bunun için ille de bir infeksiyon söz konusu olması gerekmez. Sonbaharda çok sık gördüğümüz hafif bir depresyon hali de bunu yapabilir. Belki sadece tatil dönüşü uyku düzeniniz bozulmuştur. Bu nedenle kendinizi yorgun hissediyorsunuzdur.

Öksürüğün sebebi de bir boğaz infeksiyonu olabildiği gibi sinüzit ya da reflü de olabilir. Baş ağrısı da Kovid-19 belirtileri arasındadır. Ancak her başımız ağrıdığında da bu hastalıktan şüphelenmek doğru olmaz. Zira hepimiz biliyoruz ki baş ağrısının sebepleri saymakla bitmez. İshal, gözde kızarma, batma sulanma ile seyreden konjonktuvit, ciltte döküntü ve renk değişikliği de yine kovid-19 infeksiyonunda gözlenen ama sadece ona özgü olmayan belirtilerdir. Yediğiniz bir şey dokunmuştur ya da özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar mevsimine geçiş döneminde kolayca üşütüp ishal olabilirsiniz.

Bir de aynı üşütmeyle hafif nezle oldunuz geniz akıntısıyla öksürük başladı, burun tıkanıklığıyla da baş ağrısı var işte buyurun korona korkusu.

Ya da alerjiniz var buna bağlı hem cilt döküntüsü hem de gözlerde kızarma sulanma olabilir. Yine korona belirtileri mi acaba diye korkabilirsiniz.

Tat ve koku alma duyusunun kaybı da Kovid-19 belirtilerinden. Kimi zaman basit grip geçirdiğimizde de başımıza gelen bu kayıp bazı Kovid-19 vakalarında tek belirti olarak da karşımıza çıkıyor. Genelde bu kişiler hastalığı başka belirti olmadan ayakta ve çok hafif atlatabiliyor.

Birkaçı varsa test yaptırın

Tüm bu belirtiler başka birçok sebeplerden karşımıza çıkabiliyor olsa da özellikle karşı karşıya kaldığımız bu virüs bu kadar tehlikeli ve birçok bilinmeyenli denklem gibi olduğu için son derece dikkatli olmalıyız. En ufak bir şüphede hele bu belirtilerin birkaçı birden ortaya çıktığında hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak PCR testini yaptırmanızı öneririm. Sonunda varsın basit bir grip, gastroenterit ya da başka bir infeksiyon çıksın. Ancak en azından kovid-19 söz konusu ise hem erken teşhisle hastalık ilerlemeden tedbirinizi almış olursunuz. Hem de kendinizi izole ederek etrafınızdaki herkesi, sevdiklerinizi dostlarınızı sizden gelecek virüse karşı daha iyi ve daha dikkatli korumuş olursunuz.