'Türk casusu' dediler elektrikli işkence yaptılar

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Hafter'e bağlı güçler, 2019 yılı nisan ayında Trablus'ta 2012'den beri restoran işleten Demir ile kayınbiraderi Altınok'u kaçırdı, restoranı da bombalayıp yerle bir etti. Aileleri 17 ay boyunca Demir ve Altınok'la iletişim kuramadı. Eşi ve ağabeyi için Ankara'da çalınmadık kapı bırakmayan iki çocuk annesi Pınar Demir ise her hafta Libya'daki Türk Büyükelçiliği'ni aradı. Ancak bir sonuç alamadı. Rehin tutulan iki Türk vatandaşı ise verdikleri 40 bin dolar fidyenin ardından iki hafta önce serbest bırakıldı.

'Kafese koydular'

Memleketi Hatay'a dönen Demir esaret günlerini anlatırken o anı yaşar gibiydi. İlk 25 gün Trablus'ta arabaların arkasına konulan demir kafeslerde tutulduklarını anlatan Demir, şunları kaydetti: "Her 4-5 saatte bir havadan jetler başkenti vurduğu için yer değiştiriyorlardı. 25 günün sonunda Bingazi'ye götürüldük. Kayınbiraderimle beni ayırdılar. Orada ilk 18 gün 1.5 metrekerelik hücrede kaldım. Sorguya çektiler. 'Sen Türkiye tarafından gönderilen bir casussun' dediler.





40 bin dolar fidye

İşkenceler başladı. Her akşam bir odaya götürüp çırılçıplak soydular. Üzerimize su döküp elektrik verdiler. Tırnağımı penseyle çektiler. Artık ağzımdan ve burnumdan kan gelmeye başlayınca yalvarmaya başladım, 'Öldürün beni kurtarın, artık dayanamıyorum' dedim. Sonra bir daha elektrikli işkence yapmadılar.