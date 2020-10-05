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Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor

Uzaktan eğitim ve evden çalışma bilgisayara yok sattırıyor. İkinci elde ürün bulunamazken, üreticiler de talebe yetişemiyor. Pazar yüzde 41 büyürken, bu yıl 2 milyon satış bekleniyor
 05 Ekim 2020 08:38
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Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine Uzaktan eğitim ve evden çalışma bilgisayarı yok sattırıyor. İkinci elde ürün bulunamazken, bilgisayar üreticileri de ürün talebine yetişmekte zorluk çekiyor. Yurtdışından ürün tedarik etmede sorun yaşandığı da belirtiliyor. Türkiye'de pazar geçen yıla göre yüzde 40'tan fazla büyürken, yılın 2 milyon adetlik bilgisayar satışıyla kapanacağı öngörülüyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, pandemi süreciyle beraber uzaktan eğitim ve evden çalışmanın yaygınlaşmasının bilgisayar, kamera, yazıcı ve internete talebi çok artırdığını anımsatarak, taşınabilir bilgisayardaki büyümenin masaüstü bilgisayarlara oranla çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Yüzde 41 artış

Geçen yıl Türkiye'de 1.6 milyon adet bilgisayar satıldığını dile getiren Hantaloğlu, "Pandeminin de etkisiyle bu yılın ilk altı ayında bilgisayar pazarında yüzde 41'lik büyüme yaşandı. 915 binlik bir satış gerçekleşti. Yılsonuna kadar tahminimize göre Türkiye'de 2 milyon adet bilgisayar satılacak. Yıldan yıla da piyasanın yüzde 25'lik bir büyüme trendi yakalamasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Hantaloğlu, pandeminin ilk döneminde stok sorunları yaşandığını ancak sonra bunların giderildiğini de aktararak, "Türkiye'de bilgisayar yenileme süresi 10 yıldı. Pandemi sürecinde bilgisayarın önemi anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

En gözde dizüstü

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, bu dönemde ürün talebinde önemli değişiklikler olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Evden çalışma ve evden okulu destekleyen ürünlerde önemli bir talep artışı var. Bilgisayar zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bunu verilerde de görebiliyoruz. IDC'nin 2. çeyrek rakamlarına göre tüm dünyada bilgisayar pazarı yüzde 13 büyüme gösterdi. Türkiye'de ise geçen yıla oranla bu büyüme yüzde 43 olarak gerçekleşti. En çok talep dizüstü bilgisayara gösterildi. Önümüzdeki dönemde tablette de artış olmasını bekliyoruz."

Fiyatlar yükseldi

Türkiye'de geçen yıl bilgisayar pazarının büyüklüğü 1.6 milyon adetti.

Yıl sonunda pazarın 2 milyon adet olması bekleniyor.

Pandemi sürecinde talep yüzde 40'tan fazla arttı.

En büyük ilgi taşınabilir olan dizüstü bilgisayara gösterildi.

Dizüstü bilgisayarı, oyun bilgisayarı, tablet ve masaüstü bilgisayar takip ediyor.

Kurdaki yükseliş ve ürün tedariğindeki zorluklar nedeniyle fiyatlarda da ciddi artış var.

Karantina sonrasında bilgisayara talebin düşeceği yönündeki tahminlerin tam tersi gerçekleşti.
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