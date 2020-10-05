30 yıllık polis memuru ölü bulundu
|05 Ekim 2020 08:53
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Bugün öğle saatlerinde, Balçova ilçesindeki Baraj Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin, olayla ilgili başlattığı araştırmada ölen kişinin Olay Yeri İnceleme ve kimlik Tespit Şubesi'nde görevli polis memuru Ramazan Sezen olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, Sezen'in kalp krizi geçirdiği ve fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.
Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sezen'in kronik rahatsızlığından dolayı bir süredir idari izinli olduğu bildirildi. 30 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Sezen'in cenazesinin Tire ilçesi Derebaşı Mahallesi mezarlığında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilececeği öğrenildi.
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