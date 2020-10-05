Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
|05 Ekim 2020 09:00
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Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: TBMM Genel Kurulu'nda yarın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki BM gücünde görev yapan TSK birliklerinin görev süreleri bir yıl uzatılacak. TSK'nın Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarıyla ilgili yine bir yıl süre uzatımı içeren tezkere de çarşamba günü görüşülecek.
TAVUK DÖNER TORBASI
Gıda ve tarım alanlarında önemli değişiklikler içeren torba teklifin görüşülmesine de çarşamba günü başlanacak. Teklif, Prof. Dr. Canan Karatay ile tavukçuluk sektörü arasındaki kapışmayla sembolize olan gıda alanına yeni düzen getiriyor. Bu düzenlemeyle, gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan "yanıltıcı yayın" yapan veya "korku ve güvensizlik" oluşturanlara ceza verilecek. Gıda konularında uzman olmadan yanıltıcı bilgi verenlere 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası uygulanacak.
Tavuk dönere 'geç' hobi bahçelerine 'Dur'
TARIM HOBİDEN KURTULUYOR
Torba teklifle tarım ve orman arazileri bölünerek kurulan ruhsatsız hobi bahçeleri yasaklanıyor. Teklif yasalaştığında valiliklerce hobi bahçeleri üzerinde tespit yapılacak. Ruhsatsız bahçelerin sahiplerine metrekare başına 10 lira ceza kesilecek. Buraların eski haline döndürülmesi için sahiplerine 1 ay süre verilecek. İzinsiz hobi bahçeleri kaldırılmazsa ayrıca metrekare başına 30 lira ceza kesilecek. Sahiplerinin kaldırmadığı yapılar belediyelerce yıkılıp masrafı tazmin edilecek. Belediyelerin yıkmadığı hobi bahçelerini bakanlık yıktıracak. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışı da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınıyor.
GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR
Partiler de grup toplantılarına başlıyor. Bu yıl sonbahar kampını iptal eden CHP yönetimi, bugün genel merkezde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştiriyor. Partiler ayrıca yarın Meclis grup toplantıları yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü Meclis grubunda konuşacak.
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