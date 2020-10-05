1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump'ın koronavirüse yakalanması altın ve yene yarıyor

ABD Başkanı Trump'ın seçime bir ay kala COVID-19'a yakalanması, küresel hisse piyasalarında bir satış dalgası endişeleri yaratırken, altın ve yen ise belirsizlikten güç almaya devam ediyor.
 05 Ekim 2020 09:05
+Aa- Yazdır
Trump'ın koronavirüse yakalanması altın ve yene yarıyor

Küresel hisse piyasaları cuma günü Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düşüşe geçti ve ABD başkanlık seçimlerine sadece 32 gün kala yatırımcılar güvenli liman altın ve Japon yenine yönelmeye başladı. Son iki ayın en iyi haftasını kaydeden altın, cuma günü tekrar 1.900 dolar/ons düzeyinin üzerine çıktı ve uzmanlar hisse piyasalarında olası bir satış dalgası endişesi nedeniyle altının önümüzdeki günlerde endişelerden destek bulacağını öngörüyor. ABD'de onaylanacak yeni bir paket ise uzmanlara göre altında tekrar bir rallinin önünü açabilir. Güneli liman para birimlerinden Japon Yeni de dolar endeksi Trump belirsizliği ve COVID-19 vakalarındaki artışla güçlendiği halde, dolar karşısında değerleniyor. Dolar endeksi dün TSİ 14:30 itibariyle 94,0 düzeyinin üzerine kadar çıktığı halde dolar/Japon yeni paritesi gün içinde 105,0 düzeyinin de altına indi.

Kanada'nın en büyük bankalarından CIBC, doların dördüncü çeyrek sonunda yen karşısında 103'e gerileyeceğini, 2021 ilk çeyreğinde ise 101'e kadar düşebileceğini öngörüyor.

'Trump kötüleşirse teknolojide satış başlar'

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Bob Haberkorn ise güvenlik arayışının doları destekleyeceği değerlendirmesini yapıp "İşlemciler hisse piyasalarında bir satış dalgası başlamasından endişeli görünüyor" diyor. Baird yatırım stratejisti Willie Delwiche, başkanın sağlığı tehlikeye girerse piyasaların silkelenip atabileceğinden çok daha büyük bir belirsizlik doğacağını öngörüyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: "Eğer şu an insanlar endişelenmeye başlarsa piyasalara yansıması muhtemelen teknoloji ve dev şirketler gibi kalabalık işlem piyasalarında görülecektir." Geçen ay BofA Global Research tarafından gerçekleştirilen bir ankette fon yöneticilerinin yüzde 80'i teknoloji hisselerindeki yatırımın 'en kalabalık' işlem piyasası olduğunu söyledi. Yüzde 80'in, bu ankette bu değerlendirmeyi yapan fon yöneticilerinde görülmüş en yüksek oran olduğu belirtiliyor. Oxford Economics verilerine göre, ABD'nin en büyük beş şirketinin toplam piyasa değeri artık S&P 500 endeksinin yüzde 25'inden fazlasına denk geliyor.

MUFG: Biden zaferi hisseleri düşürmeyebilir

Japonya'nın en büyük bankası MUFG, önceki gün yayımladığı müşteri notunda kurumlar vergisini artıracağı beklentisi nedeniyle demokrat aday Joe Biden'ın seçimi kazanmasının hisseleri düşüreceği görüşünün doğru olmayabileceğini söylüyor. Banka "Evet kurumlar vergisi muhtemelen artar ancak demokratlar Senato'yu da alırsa, daha büyük mali teşvik paketleri daha hızlı geçer" değerlendirmesini yapıyor. OANDA Avrupa kıdemli piyasa analisti Craig Erlam ise yatırımcıların son dönemde belirli bir adayın kazanmasına ilişkin beklentilerle değil belirsizlikten kaçma eğilimiyle işlem yaptığını belirterek şu ihtimali hatırlatıyor: "Piyasalar ayrıca yeni bir destek paketinin onaylanmasına da dikkat kesilmiş durumda. Yeni paket gelirse belirsizliğin en azından bir kısmı bertaraf edilir." Trump'ın hastalığına rağmen CBOE Volatilite Endeksi 3 Kasım sonrasında volatilitenin artacağı beklentilerine işaret ediyor, bu da ihtilaflı bir seçime yönelik endişelerin sürdüğüne işaret ediyor.

HİLAL SARI
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Ekim 2020 18:40		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
02 Ekim 2020 17:37
Döviz fiyatlarında son durum...
02 Ekim 2020 17:11		 Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi
02 Ekim 2020 16:55
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
02 Ekim 2020 13:09		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
02 Ekim 2020 12:45
Gün ortasında döviz fiyatları
02 Ekim 2020 12:26		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
01 Ekim 2020 18:34
Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Ekim 2020 17:37		 Döviz fiyatlarında son durum...
01 Ekim 2020 17:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Terör destekçilerine memuriyet yolu09:34 - Köpeklerin bulduğu kafatası olayında 4 gözaltı09:20 - Tereyağında tağşiş uyarısı! İşte anlamanın yolları09:19 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı09:05 - Trump'ın koronavirüse yakalanması altın ve yene yarıyor09:02 - Pandemi'de vitamin kullanımı yüzde 30 arttı
09:00 - Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur08:53 - 30 yıllık polis memuru ölü bulundu08:38 - Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor08:34 - 'Türk casusu' dediler elektrikli işkence yaptılar08:32 - Gençler için staj portalı kuruluyor08:32 - Kovid-19 ile karışan belirtiler
08:29 - İntihar için köprüden atladı, sağlık çalışanı yaşama döndürdü08:26 - Beklenen yasa gündeme gelmiyor08:24 - Cinayet kredisi çekti, boşanmak isteyen eşini öldürdü08:20 - Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı08:17 - 5 başlıkta URAP sıralamasının detayları
08:15 - Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı
Ölümcül ikili: Grip-korona
Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Cinayet kredisi çekti, boşanmak isteyen eşini öldürdü
ÖTV'ye rağmen rekor oto satışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hitam 1
transfer sezonunun son günü 1
araba almanın ev almaktan daha zor hale gelmesi 2
varlık fonu 1
pırnal 1
Sanayi Odası 1
kivi 1
kelime-i tevhid 3
tüzel kişi 1
KOBİ Beyannamesi 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam