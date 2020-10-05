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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 400 bini geçti.
 05 Ekim 2020 09:19
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 400 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 41 bin 824 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 400 bin 650'ye çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 629 bin 273 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 729 bin 553 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 636 bin 912 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 214 bin 611 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 623 bin 815), Brezilya (4 milyon 915 bin 289), Rusya (1 milyon 215 bin 1), Kolombiya (855 bin 52), Peru (828 bin 169), İspanya (810 bin 807), Arjantin (798 bin 486), Meksika (761 bin 665), Güney Afrika (681 bin 289), Fransa (619 bin 190), İngiltere (502 bin 978), İran (471 bin 772), Şili (470 bin 179), Irak (379 bin 141), Bangladeş (368 bin 690), Suudi Arabistan (336 bin 387), İtalya (325 bin 329), Türkiye (324 bin 443), Filipinler (322 bin 497), Pakistan (314 bin 616), Endonezya (303 bin 498) ve Almanya (301 bin 571)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (146 bin 375), Hindistan (102 bin 714), Meksika (79 bin 88), İngiltere (42 bin 350), İtalya (35 bin 986), Peru (32 bin 742), Fransa (32 bin 230), İspanya (32 bin 86), İran (26 bin 957), Kolombiya (26 bin 712), Rusya (21 bin 358), Arjantin (21 bin 18), Güney Afrika (16 bin 976), Şili (12 bin 979), Ekvador (11 bin 647), Endonezya (11 bin 151) ve Belçika (10 bin 64)."

Anadolu Ajansı
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