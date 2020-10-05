Terör destekçilerine memuriyet yolu

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bazı kamu görevlileri, Olağanüstü Hal'in (OHAL) 20 Temmuz 2018'de resmen sona ermesinin ardından idare mahkemesine geri dönüş davaları açmıştı. Bu davalar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına bakmakla yetkilendirilen Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde görülüyordu. İdare Mahkemesi'nin başvurusunu kabul ettiği davacılar arasında, PKK terör örgütüne destek veren eylemleri nedeniyle ağır ceza mahkemelerinde hapis cezasına mahkum olan K.E. ve İ.D. adlı iki kişinin de yer aldığı ortaya çıktı.

TERÖRE DESTEK EYLEMİ

İdare Mahkemesi'nin başvurusunu kabul ettiği K.E.'nin Cizre Belediyesinde görevliyken PKK/KCK terör örgütünün etkinliklerine katıldığı belirtildi. Cizre 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin K.E. hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "birden fazla kişi ile tehdit", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından hapis cezası verdiği ve hükmün açıklanmasını geri bıraktığı kaydedildi. KHK ile ihraç edilen İ.D. hakkında ise "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi yaptırmamak için direnme" fiillerinden Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Yapılan yargılama sonunda da İ.D.'ye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtildi.

SON KARARI İSTİNAF VERECEK

K.E. ve İ.D.'nin, KHK ile ihraç edildikten sonra memuriyete iade talebiyle önce Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurduğu, ancak taleplerinin komisyonda reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesi'ne dava açtıkları belirtildi. Mahkeme de K.E. ve İ.D. hakkında OHAL Komisyonu kararının hukuka aykırı olduğuna, bu kişilerin mahrum kaldıkları özlük ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte devletten tahsiline karar verdi. Mahkemenin K.E. ve İ.D. ile ilgili kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi. Kararlar İstinaf Mahkemesi'nde onaylanırsa KHK ile ihraç edilmiş terör destekçisi kamu görevlilerine memuriyete dönüş yolu açılmış olacak.

Fatih Ulaş