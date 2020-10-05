İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.
|05 Ekim 2020 09:56
|+Aa- Yazdır
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
05 Ekim 2020 08:15
|Jandarma'dan askerlik borçlanması yazısı
28 Eylül 2020 14:17
|SGK-TEB arasında ilaç alım protokolü imzalandı
25 Eylül 2020 14:52
|'83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'
24 Eylül 2020 10:58
|Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı
22 Eylül 2020 11:20
|8 başlıkta emekliliğe dair soru ve cevaplar
22 Eylül 2020 10:05
|Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
21 Eylül 2020 08:45
|15 Temmuz gazileri 'şeref aylığı' talep ediyor
18 Eylül 2020 11:38
|Bakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar TL aktardı
17 Eylül 2020 11:17
|Üniversite mezunları, 2 yıl 'genel sağlık sigortasından' yararlanabiliyor
17 Eylül 2020 10:23