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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.
 05 Ekim 2020 09:56
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
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