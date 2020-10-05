'Macron demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor'
|05 Ekim 2020 10:10
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu açıklamanın Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunun altını çizen Çelik, Macron'un, Fransa Bakanlar Kuruluna sunacağı yasa tasarısına ilişkin açıklamasının çok karanlık bir zihniyeti yansıttığını bildirdi.
Çelik, "Fransa İslam'ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron'un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam'ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bakış açısının sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlayacağını belirten Çelik, "Macron'un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa'nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir. Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron'a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkının bulunmadığına dikkati çeken Ömer Çelik, aksi davranışların totalitarizm olduğunu ifade etti.
- "Temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz"
Avrupa'nın bu totaliter anlayışı terk etmek için büyük bedeller ödediğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:
"Macron bu bedelleri hiçe sayıyor. Macron'un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder. İnanç özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek girişimlere karşı olduğumuzu ifade ediyor, bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz.
Demokratik değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı, Fransa devlet başkanlığından gelmemelidir. Macron'un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa'nın demokratik kazanımlarına darbedir. İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron'un İslam dinini 'aydınlatmak' gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır.
Macron'un gündeme getirdiği tasarıyı yakından takip edecek, söz konusu tasarıya dair mülahazalarımızı ilgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz. Avrupa'nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz."
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