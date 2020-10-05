Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
|05 Ekim 2020 10:35
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MSB: "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı."
-Öte yandan Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
...Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020
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