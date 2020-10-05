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Savunma sanayisinin kahramanları animasyonla anlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hayata geçirdiği Savunma Sanayii Kahramanları Serisi'nin ilk filmi Nuri Killigil'e ayrıldı
 05 Ekim 2020 10:37
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayisine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için animasyonlarla Savunma Sanayii Kahramanları Serisi hazırladı.

Serinin ilk bölümü "Ömrünü vatanına ve milletine adayan, gençliğini cephelerde tüketen, tüm engellemelere rağmen Türk Savunma Sanayii için insan üstü çaba sarf eden Nuri Killigil'in anısına..." paylaşımıyla Başkanlığın tüm sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Animasyon filmde, Killigil'in hayatından kesitlere yer verildi. 1890 yılında dünyaya gelen, Osmanlı ordusunda subay olarak görev yapan Killigil, sonrasında Türk savunma sanayisinin öncülerinden oldu.

Kafkas İslam Ordusu Komutanlığında Azerbaycan Türkleri ile omuz omuza savaşan Killigil, yıllar sonra "Bakü'nün kurtacısı" olarak anıldı, General rütbesiyle İstiklal Mücadelesi'nde yerini aldı.

Killigil, mekanik konusunda edindiği bilgi birikimini Türkiye'nin güçlü bir savunma teknolojisine sahip olması için kullandı.

Türk ordusunun mekanik alandaki yetersizliğini ve teknolojik açıdan güçlü bir savunma teknolojisine sahip olamadığını gören Killigil, savaş tecrübesi ve harp teknolojisindeki birikimiyle bu eksikliği gidermek için kolları sıvadı. Zeytinburnu'nda kurduğu silah fabrikasında kendi imalatı tüfek, tabanca, el bombası, uçak bombası, top mühimmatı üretti. Bu ürünler, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edildi. Kendi adını verdiği tabancası döneminin en iyilerinden olarak tescillendi.

1949'da Türk savunma sanayisinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri gerçekleşti ve Sütlüce'deki silah fabrikasında patlama yaşandı.

Havan toplarını kurtarma umuduyla fabrikaya giren Killigil, İstanbul'un pek çok yerinden hissedilen patlama sonrasında itfaiye erleriyle yaşamını yitirdi.

Dönemin en önemli silah fabrikalarını kuran Killigil, Türk savunma sanayisinin temellerini atan isimlerden biri kabul ediliyor.
Anadolu Ajansı
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