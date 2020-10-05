Liselerde yüz yüze eğitim böyle başladı
|05 Ekim 2020 10:40
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Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da bazı liselerde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında maskeli ve girişte ateşleri ölçülerek okula alındı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında ara verilen ve yaklaşık 7 ay sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu Liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, yüz yüze eğitime başladı. Maskeli olarak okula gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Daha sonra okul bahçesine alınan öğrenciler sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapıldı. Yönlendirme ve uyarıların ardından sınıflara alınan öğrencilerin ders saati 30 dakika, teneffüsler 10, öğle arası da 45 dakika olacak.
Derslerin bazılarını internet üzerinden yapacaklarını belirten Aysime Ziypak, "Bugün dersimin olmadığını öğrendim. Benim dersim yarın olacak. Herkesin dersi farklı günlere konulmuş" ifadelerini kullandı.
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