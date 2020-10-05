1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eylülde fiyatı en fazla artan ve en çok azalan ürün

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.
 05 Ekim 2020 10:41
+Aa- Yazdır
Eylülde fiyatı en fazla artan ve en çok azalan ürün

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16,83 ile sivri biber, yüzde 13,73 ile muz izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13,44 ile dolmalık biber, yüzde 9,76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8,80 ile bulaşık makinası, yüzde 8,72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8,48 ile derin dondurucu ve yüzde 8,20 ile buzdolabı oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,48 ile elma, yüzde 7,13 ile erik, yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4,96 ile havuç, yüzde 4,82 ile kavun, yüzde 4,52 ile tavuk eti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Ürün

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Patlıcan

18,65

Sivri biber

16,83

Muz

13,73

Dolmalık biber

13,44

Kuru soğan

9,76

Taze fasulye

9,60

Kabak

9,04

Bulaşık makinesi

8,80

Sweatshirt (çocuk için)

8,72

Derin dondurucu

8,48

Buzdolabı

8,20

Bal

8,07

Kıvırcık

7,45

Ankastre fırın

7,07

Çamaşır makinesi

6,91

Ankastre mikrodalga fırın

6,53

Pencere (pvc)

6,37

Ayçiçek yağı

6,18

Mısırözü yağı

5,96

Oturma odası takımı

5,94

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ürün

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Limon

-22,07

Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

-19,13

Elma

-13,48

Erik

-7,13

Şehirlerarası otobüs ücreti

-6,31

Havuç

-4,96

Kavun

-4,82

Tavuk eti

-4,52

Antep fıstığı

-4,16

Özel lise ücreti

-3,53

Tişört (erkek için)

-3,49

Özel ilköğretim ücreti

-3,42

Yer fıstığı

-2,99

Armut

-2,47

Motorin

-2,38

Üzüm

-1,90

Dana eti

-1,40

Makyaj malzemeleri

-1,36

Salça

-1,24

Kuru fasulye

-0,36
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
05 Ekim 2020 10:14		 Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
05 Ekim 2020 10:00
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
04 Ekim 2020 21:04		 Ekonomistlerin eylül ayı enflasyonu tahmini
02 Ekim 2020 09:32
Elektriğe zam geldi
01 Ekim 2020 08:28		 Benzine 14 kuruş zam yapıldı
30 Eylül 2020 16:10
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
29 Eylül 2020 11:20		 Bakan Albayrak'tan YEP öncesi 'ekonomik güven endeksi' açıklaması
29 Eylül 2020 10:42
Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor
29 Eylül 2020 09:17		 Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı
28 Eylül 2020 22:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Sayıştay: Eski bakanlara makam aracı tahsisi yasalara uygun değil11:48 - Kendilerini polis olarak tanıtarak tatilcileri gasbeden şüpheliler tutuklandı11:45 - Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat attı11:39 - Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı11:37 - Taciz ateşi açan 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi11:23 - Esenyurt'ta 5 taksi durağına operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
11:22 - Gram altın 471 lira seviyelerinde11:20 - Madencilik sektörü 1,5 milyon TL burs verecek11:19 - Karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor11:17 - YPG/PKK'ya kış üslenmesi öncesi ağır darbe11:16 - Meslek lisesinde 'yüksek teknolojili üretim' için Ar-Ge merkezi kuruluyor11:15 - AYM'den 13 yıl 5 ayda sonuçlanan dava için 20 bin lira tazminat
11:09 - Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a tepki: Halk da yalan olduğunu biliyor11:07 - Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip11:02 - Borçlu mükellefler 'uzlaşma' ile 207 milyon lira cezadan kurtuldu11:01 - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı11:00 - Fikri oğlu verdi, babası yaptı... Yerli 'akıllı maske' seri üretime hazır
10:52 - Koronavirüse aldırmandan eğlendiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleri olay oldu
Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
Belediye personeline ilişkin 37 adet görüş yazısı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Abdülkadir Selvi'nin twitter hesabı askıya alındı
Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020 nba final serisi 1
ipotek 1
aşk bitti 1
Didar 1
kemal ademi 3
Venüs sinek tuzağı 1
Çevre Düzeni Planı 1
Dodo 1
kıyametin alametleri 4
gelir tablosu 2
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam