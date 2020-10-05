Soylu: Biri kırmızı, biri turuncu 2 terörist etkisiz hale getirildi
|05 Ekim 2020 10:43
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha... İstihbarat, Operasyon, Sonuç. Kahramanlarımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
- Biri EYP konusunda uzman, diğeri sözde kadın sorumlusu
Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu teröristlerin, Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı Kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda uzman olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin ise, terörden arananlarda Turuncu Kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Kaçış yok!Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 5, 2020
Ya teslim
Ya ...
Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha 🖊
🤜İstihbarat
🤜Operasyon
🤜Sonuç
Kahramanlarımız sağolsun 🇹🇷
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